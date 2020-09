Academias da cidade de São Paulo reabrem chuveiros para frequentadores

Frequentadores de academias de ginástica da cidade de São Paulo poderão voltar a usar os chuveiros dos vestiários a partir desta quinta-feira (3).

A liberação foi dada pelo governo estadual na sexta-feira (28), durante coletiva no Palácio dos Bandeirantes para municípios na fase amarela do Plano São Paulo, de flexibilização da quarentena. Inicialmente, o uso dos chuveiros seria permitido apenas na fase verde.

Mesmo assim, era necessária a autorização da prefeitura para a reabertura dos espaços, feita nesta quinta em publicação no Diário Oficial do município. As academias de ginástica funcionam na cidade desde 13 de julho, seguindo protocolos sanitário e de segurança.

São até seis horas por dia em operação, com 30% da capacidade, agendamento prévio obrigatório e limpeza de equipamentos três vezes por dia. Atividades em grupo seguem suspensas e todos devem usar máscara de proteção – agora, menos durante o banho.