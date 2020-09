STJ vota para manter Witzel afastado do governo do RJ

Em julgamento realizado nesta quarta-feira, 2, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) formou maioria e decidiu manter o afastamento de Wilson Witzel do cargo de governador do Rio.

Até o momento, foram 13 votos favoráveis à decisão e um contrário. O ministro Benedito Gonçalves, que é relator do caso e foi responsável pela decisão que autorizou o afastamento, foi o primeiro a declarar voto.

O único voto contrário é de Napoleão Nunes Maia Filho. O ministro argumentou que o governador não teve direito amplo a apresentar sua defesa.

Para que a decisão fosse mantida, era necessário que 10 dos 15 ministros votassem a favor da medida.

Pelo Twitter, o político disse que respeita a decisão do STJ, mas negou ter cometido qualquer ilegalidade.