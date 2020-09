Mega-Sena 2295: veja números sorteados nesta quarta, 2 de setembro

A Mega-Sena desta quarta-feira (2), pode render R$ 82 milhões para as apostas que acertarem as seis dezenas. O concurso 2.295 está acumulado há semanas.

Os números de hoje são:

06 – 13 – 26 – 28 – 35 – 41

Último concurso da Mega-Sena

Muitos apostadores faturaram um ótimo dinheiro com os prêmios menores do concurso anterior. Segundo a Caixa Econômica Federal, 49 pessoas acertaram cinco das seis dezenas e levaram R$ 85 mil cada no sábado (29). Outras 5,7 mil fizeram a quadra e ficaram com R$ 1 mil cada. Clique aqui para ver o resultado do concurso anterior.

Outras loterias

