Previsão do tempo: calor e ar seco nesta quinta-feira em São Paulo

A partir desta quarta-feira (2), o ar quente e seco volta a predominar na capital paulista, deixando para trás os dias frios da última semana. As temperaturas sobem e os índices de umidade do ar caem, atingindo níveis abaixo de 30% nas horas mais quentes do dia.

Confira previsão do tempo para esta quinta-feira (2), baseada em informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

A quinta-feira (3) nublada, com a madrugada carregando baixas temperaturas. É neste momento do dia que a mínima do dia, prevista para 15ºC, deve ocorrer.

No decorrer da manhã, o sol aparece e passa a reinar absoluto, com poucas nuvens durante o restante do dia. Os ventos passam a soprar do quadrante norte, o que vai facilitar a rápida elevação da temperatura.

Os termômetros oscilam entre a mínima de 15°C na madrugada e a máxima de 29°C no meio da tarde. A mínima taxa de umidade atinge 30%.