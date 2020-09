Passageiros reclamam de aumento na cobrança do Bilhete Único em São Paulo

Passageiros reclamam de alterações no valor cobrado pelo uso do Bilhete Único nas catracas do Metrô, CPTM e ônibus em São Paulo.

Ouvintes da Rádio BandNews FM dizem que, desde terça-feira (1º), o valor que aparece nos validadores é de R$ 4,83. Até então, o preço mostrado no visor era de R$ 4,40.

A SPTrans nega um reajuste e diz que esse valor, de R$ 4,83, já era cobrado desde janeiro. No entanto, somente agora os validadores dos ônibus municipais e das estações do Expresso Tiradentes, Metrô e CPTM estão atualizando os valores reais das tarifas.

Em nota, a A SPTrans disse que "o sistema de validadores dos ônibus municipais e das estações do Expresso Tiradentes, do Metrô e da CPTM está em processo de atualização. Com o novo procedimento, os equipamentos estarão habilitados para mostrar os valores reais das tarifas de vale-transporte para ônibus, que é de R$ 4,83 desde janeiro de 2020."