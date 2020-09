Cara bem preparado não precisa se preocupar com pandemia, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia do novo coronavírus. Em evento desta quarta-feira (2), ele afirma que pessoas com boa saúde não precisam se preocupar com a doença – apesar da mesma já ter tirado a vida de mais de 120 mil brasileiros, entre eles idosos, adultos, adolescentes e crianças.

Bolsonaro, que contraiu o novo coronavírus em julho e levou semanas para se recuperar, usou sua própria experiência para afirmar que "caras bem preparados" "não têm o que se preocupar".

O presidente comparecia a um evento no qual recebe honraria dos Conselhos Regionais de Educação Física (Crefs). O Discóbolo de Ouro, símbolo da Educação Física, representa o mais alto reconhecimento na área.

"Quando se fala também nessa tal de pandemia, que desde o início eu apanhei muito… Eu falava 'quem tem um bom preparo, está bem de saúde, não tem com o que se preocupar, pô"", opinou o ex-capitão. "Se o cara está bem preparado, é o meu caso, apesar dos 65 anos, vocês vão chegar lá ainda, não adianta ficar rindo", afirmou, em tom de brincadeira.

"É igual a uma chuva, pô. Se o cara está com um problema qualquer, chuvinha vira uma pneumonia e pode ter problema", completa.

Até a terça-feira (1º), o Brasil tinha acumulado 122.596 óbitos pelo novo coronavírus, 1.215 apenas entre terça e segunda. A taxa de mortalidade nacional da covid-19 é de 58,3 óbitos a cada 100 mil habitantes; tal proporção é maior no Estado do Rio de Janeiro, onde 7,2% dos pacientes com a doença acabaram falecendo.