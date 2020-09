AO VIVO: Banco Central lança nota de R$ 200, estampada por lobo-guará

Na tarde desta quarta-feira (2), o Banco Central brasileiro faz o lançamento da esperada nota de R$ 200 reais, que completará a segunda família do Real como sétima cédula.

Estampada pelo lobo-guará, canídeo nativo da fauna brasileira, a nota teve seu visual revelado durante a cerimônia, transmitida ao vivo no canal do BC no YouTube. Uma campanha produzida pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal começará a circular ainda hoje na televisão aberta e fechada, além da internet e mídias sociais.

O presidente do banco, Roberto Campos Neto, discursa antes da revelação da cédula. Ele justifica o lançamento do novo papel-moeda pelo aumento da demanda de dinheiro em espécie durante a crise econômica, que foi agravada pela pandemia do novo coronavírus.

Nota traz características do lobo-guará, animal canídeo, de pelo avermelhado e cauda curta / Divulgação/BC

As características da cédula foram detalhadas durante o evento, incluindo o tamanho (exatamente igual à da nota de R$ 20 reais, para poupar tempo em impressão), as cores, as figuras e a descrição do lobo-guará em termos científicos, em latim. Existem elementos em alto relevo, como as flores e frutos da louveira e o valor de R$ 200, e uma figura de quebra-cabeça identificável apenas ao colocar o papel contra a luz.

A nota de R$ 200 entra em circulação ainda nesta quarta. Neste ano, serão produzidas 450 milhões das cédulas; a produção poderá ser ajustada de acordo com a demanda do mercado.

Acompanhe o evento a seguir: