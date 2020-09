Shoppings da Grande São Paulo recuperam movimento com horário ampliado

A Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping) aponta que o movimento nos shoppings da Grande São Paulo subiu 20% depois de 10 dias de funcionamento em horário ampliado. Atualmente, os centros comerciais estão abertos oito horas por dia.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Governo define diretrizes para volta às aulas em São Paulo

Auxílio emergencial: governo confirma parcelas de R$ 300 até dezembro

O horário depende de cada estabelecimento, mas, no geral, os shoppings estão funcionando entre 12h e 20h. Segundo o presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, 2020 não será um ano positivo, mas a recuperação tem sido mais rápida do que a esperada. “Esse tempo de fechamento levou mais de 120 mil empregos e cerca de R$ 70 bilhões em prejuízos para o setor.”, afirmou.

Para incentivar o consumo, os lojistas vão realizar uma semana de descontos, de 3 a 13 deste mês. A associação defende uma ampliação maior no horário de funcionamento. “Implantamos 20 protocolos rígidos que são seguidos à risca e não tivemos nenhum problema. Defendemos o trabalho durante as 12 horas previstas e, mesmo com distanciamento social, a retomada dos serviços de entretenimento que são parte importante dos shoppings", disse Sahyoun.