São Paulo registra mais que dobro das chuvas esperadas em agosto

A cidade de São Paulo teve mais que o dobro das chuvas esperadas no mês de agosto. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), órgão municipal, a capital paulista recebeu 60,6 mm de chuvas, 116% acima da média, de 28,1 mm.

Em todo o mês, foram 10 dias com precipitações – a mais intensa foi no dia 21, com 16 mm. As zonas sul e oeste foram as que registraram maior volume de chuvas. “Uma frente fria conseguiu romper o bloqueio atmosférico na metade no mês e chegou ao Estado de São Paulo com força para mudar o tempo, o que provocou chuvas mais significativas e generalizadas”, afirmou o meteorologista do CGE Michael Pantera.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Beneficiários nascidos em agosto podem sacar auxílio emergencial nesta terça

Pronampe: Governo libera mais R$ 12 bi para micro e pequenas empresas

Se a chuva ficou acima da expectativa, as temperaturas ficaram abaixo. A mínima média esperada para agosto era de 13,5ºC, mas o mês registrou 12,6ºC. Já a máxima esperada, de 24,4ºC, está acima da média final, de 23,5ºC.

“As temperaturas permaneceram levemente acima da média histórica na maior parte do período, entretanto a chegada de uma intensa massa de ar polar provocou acentuado declínio nas mesmas, na metade do mês. Este sistema causou uma onda de frio intensa, mas que não se prolongou por muito dias. O resultado foi que a média mensal das temperaturas ficou um pouco abaixo do normal”, disse Pantera.

A menor temperatura mínima média do mês ocorreu nos dias 21 e 26, com termômetros do CGE marcando 8,1ºC. No dia 27, a região de Engenheiro Marsilac, na zona sul, teve a menor temperatura absoluta do mês, com 1ºC. Já a máxima média foi de 33,7ºC no dia 1º de agosto, com as regiões = de Pirituba e Jaraguá chegando a 35,9ºC.

E como fica setembro?

Segundo o CGE, o mês de setembro deve ter mais chuvas – são esperados 69,6 mm de média na cidade. A temperatura mínima média deve ficar em 15,1ºC e a máxima média em 25,6ºC. No dia 22 de setembro, começa a primavera no hemisfério sul.