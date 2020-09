Pandemia leva mais paulistas a buscar tratamento para parar de fumar

Oportunidade e preocupação para parar de fumar. A busca por tratamentos contra o cigarro cresceu no estado de São Paulo em meio a pandemia. Entre janeiro e maio, 8.249 pessoas procuraram pelo atendimento através do Programa Estadual de Controle de Tabagismo. O volume representa uma alta de 30% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, a coordenadora do trabalho, Sandra Marques, explicou as principais razões que levaram ao aumento. "As pessoas começaram a fumar mais e a se observarem. Começaram a notar que estavam fumando muito durante a pandemia. E a pandemia acomete pessoas que tem problemas respiratórios", disse.

O medo dos fumantes em contrair o coronavírus, mencionado pela especialista, é justificado pela OMS (Organização Mundial da Saúde). A entidade considera o tabagismo como um fator de risco para a covid-19 e o desenvolvimento das formas mais graves da doença.

Dono de uma clínica para dependentes químicos, Gabriel Mori, de 26 anos, é um dos que foram atrás de ajuda para parar de fumar. Mesmo trabalhando com o assunto, o jovem conta que a quarentena impulsionou uma recaída. "Na hora de tomar a decisão eu certamente pensei na pandemia porque o fumante é um grupo de risco, poderia ser um problema maior, o que foi motivador. Estou novamente em um processo para parar de fumar."

Em São Paulo, aproximadamente 1,6 mil unidades de saúde oferecem suporte às pessoas que querem deixar de fumar. Por causa da pandemia, o tratamento está sendo realizado à distância. Para se inscrever, o interessado deve enviar um e-mail para [email protected] ou acessar o site do governo estadual.