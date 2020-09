Brasil volta a registrar 1,2 mil mortes por covid-19 num dia; veja balanço desta terça

Os dados diários da covid-19 seguem altos no Brasil, com novos casos novamente acima de 40 mil na atualização desta terça-feira (1º). Ainda, o número de óbitos voltou a subir nas últimas 24 horas, superando a faixa do milhar e fechando o período em 1.215.

Os registros foram computados no Painel Covid-19 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), atualizado diariamente às 18h a partir dos registros de cada secretaria estadual.

Nesta tendência, o país se encaminha para seu quarto milhão de infectados. O número pode ser atingido nos próximos dias, já que, no balanço desta terça, o acumulado chegou a 3.950.931.

Ainda hoje, o Pará tornou-se o sexto Estado brasileiro com mais de 200 mil casos, atrás apenas do Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo na lista de unidades federativas mais afetadas.