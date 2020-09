Bahia tem terceiro dia seguido com tremores de terra

Nesta terça-feira (1º), três novos tremores de terra foram registrados no Estado da Bahia pelo Laboratório Sismográfico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Os terremotos ocorreram na região do Recôncavo baiano, a mesma que registrou mais de dez atividades sísmicas desde o domingo. As cidades que tiveram tremores nesta terça foram Amargosa, Santo Antônio de Jesus e São Miguel das Matas.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.



LEIA MAIS:

Deltan Dallagnol confirma saída do comando da Operação Lava Jato: ‘É o certo a fazer’

Projeto altera Lei Cidade Limpa em SP e permite outdoors

O primeiro tremor foi registrado às 3h32, em Amargosa. Às 6h30, moradores dizem ter sido acordados por um novo tremor. Oficialmente, o segundo terremoto foi registrado somente às 6h37, em Santo Antônio de Jesus, e o terceiro, às 10h25, novamente em Amargosa. Os abalos sísmicos tiveram, respectivamente, magnitudes, de 1.8, 2.24 e 1.96. Os tremores registrados nesta terça foram, novamente, considerados de baixa magnitude na Escala Richter.

Desde domingo, 30, já são 16 tremores de terra registrados em Amargosa, considerada uma região sismogênica – mais propensa a ter abalos de terra, segundo sismólogos.

É possível que o tremor sentido em São Miguel das Matas seja resultado do abalo em Amargosa, já que as ondas sísmicas percorrem uma distância e se fazem sentir em outros locais, até perder velocidade e força. As duas estão separadas por uma distância de 22,9 quilômetros.