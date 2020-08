Em São Paulo, totens homenageiam vítimas e heróis da covid-19

Uma exposição itinerante na cidade de São Paulo busca homenagear vítimas da covid-19 e profissionais da linha de frente contra a pandemia. A mostra distribui 20 totens com registros históricos, fotografias e testemunhos em diferentes pontos da capital paulista.

Neles, o pedestre poderá lavar as mãos com sabão biodegradável e água, ativados por sensores de aproximação. Os equipamentos trazem ainda informações de prevenção e higiene para evitar a doença, causada pelo coronavírus Sars-CoV-2.

“Os totens foram concebidos para exercer uma função simbólica. Eles fazem alusão sentimental às perdas de parentes e amigos da população que nem sequer puderam ser velados devidamente”, diz o arquiteto Leonardo Fernandes Dias, diretor de criação da exposição.

A ação teve início nesta segunda-feira (31), com quatro totens instalados na avenida Paulista, altura do parque Trianon, e termina no fim de novembro. Entre outros pontos estão a praça da Sé, no centro, a área externa do CCJ (Centro Cultural da Juventude), na zona norte, o terminal Lapa, na zona oeste, a praça do Campo Limpo, na zona sul, e a praça Brasil, na zona leste.

Endereços da exposição "Totens Urbanos – Memorial Pró-saúde"