SP oferta 20 mil vagas de cursos gratuitos de TI para mulheres

O SP Tech, programa de qualificação profissional do governo estadual, abriu 20 mil vagas exclusivas para mulheres em cursos online gratuitos na área da TI (Tecnologia da Informação). O anúncio foi feito nesta segunda-feira (31), durante coletiva do governo estadual no Palácio dos Bandeirantes.

“São quatro opções gratuitas de cursos com duração de 80 horas. As aulas começarão no próximo dia 14 de setembro e poderão ser feitas remotamente, da própria casa da mulher que se inscrever", afirmou o governador João Doria (PSDB).

A ação busca criar mais oportunidades para mulheres na área da TI – segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, apenas um terço dos inscritos no ano passado no SP Tech são do sexo feminino. São quatro cursos, com três meses de duração: Lógica de Programação, Banco de Dados, Desenvolvedora Web e Desenvolvedora Mobile.

As participantes devem ter ao menos 16 anos, serem alfabetizadas e domiciliadas no estado. Caso haja alta procura, serão priorizadas as mulheres desempregadas, com baixa renda e com deficiência. Os cursos são produzidos em parceria com o Senac. As inscrições podem ser feitas no site Via Rápida.