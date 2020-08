Remova suas estrias com estes 2 remédios caseiros

As estrias são um problema muito comum nas mulheres. Os seios, o abdômen, os braços e as coxas são os lugares mais afetados por essas marcas irritantes que ficam vermelhas e brancas.

Entre as razões pelas quais as estrias aparecem estão alterações hormonais, aumento do volume no abdômen após o parto, falta de flexibilidade da pele, má nutrição, falta de hidratação.

Para eliminar este problema, apresentamos dois remédios caseiros fáceis e simples para fazer. Deixamos a receita:

Remédio com gel de babosa

Ingredientes

1 folha de babosa

Modo de preparo

Retire o gel da babosa e coloque-o nas estrias diariamente. Isso vai ajudar a diminuir as marcas, aliviando assim o desconforto da pele melhorando sua aparência.

Remédio com claras de ovo

Ingredientes

2 claras de ovo

Modo de preparo

As claras ajudam a melhorar a aparência da pele graças ao seu alto teor de proteínas. Você só precisa colocar um pouco sobre as estrias diariamente e você vai ser capaz de remover essas marcas avermelhadas irritantes.

Lembre-se que o sucesso de tudo isso está na constância da aplicação do remédio e nas mudanças de hábito no que é a alimentação certa, hidratação, exercício e tipo de roupa que você usa.