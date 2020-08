Previsão do tempo: terça-feira será encoberta, mas quente em São Paulo

Um sistema frontal com ventos úmidos se propaga muito fracamente pelo oceano no início desta semana, amenizando o calor fora de época sentido no finalzinho de agosto. Nesta terça-feira (1), primeiro dia de setembro, teremos céu encoberto e até chuvisco na capital paulista.

Confira a previsão do tempo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura da capital, para esta sexta-feira (28).

LEIA MAIS:

Nota de R$ 200 com lobo-guará estreia na quarta-feira

SP oferta 20 mil vagas de cursos gratuitos de TI para mulheres

Na terça, o dia começa com muita nebulosidade e chuviscos isolados durante a madrugada. Logo pela manhã, no entanto, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação gradual de temperaturas.

Ao longo das horas, a capital aquece e atinge 24ºC, máxima prevista para o dia, durante a tarde. A mínima será de 15ºC.

Os ventos úmidos do oceano melhoram os índices de umidade, que oscilam de 60% a 95% nesta terça-feira. Estes, no entanto, diminuem e o sol volta a predominar no decorrer da semana, favorecendo a elevação das temperaturas.