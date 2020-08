Polícia Federal cumpre mais de 600 mandados judiciais contra o PCC

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (31), operação que visa investigar o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro praticados pelo PCC (Primeiro Comando da Capital).

A ação desta segunda envolve cerca de 1.100 policiais federais, que cumprem 623 ordens judiciais, sendo 422 mandados de prisão preventiva e 201 mandados de Busca e apreensão, em 19 estados e no Distrito Federal.

Todos os mandados foram expedidos pela 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, Minas Gerais, que também determinou o bloqueio judicial de R$ 252 milhões.

De acordo com a PF, dados obtidos na Operação Caixa Forte – Fase 01, identificaram os responsáveis pelo chamado “Setor do Progresso” da facção, que se dedica à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico. Essas informações apontam que os valores obtidos com a venda de drogas era, em parte, canalizados para inúmeras outras contas bancárias da facção, inclusive para as contas do “Setor da Ajuda”, responsável por recompensar membros da facção recolhidos em presídios.

A PF identificou 210 integrantes do alto escalão do PCC, recolhidos em presídios federais, que recebiam valores mensais por terem ocupado cargos relevantes na organização criminosa ou executado missões determinadas pelos líderes, como execuções de servidores públicos. Para garantir o recebimento do “auxílio”, os integrantes da facção indicavam contas de terceiros.

Os presos são investigados pelos crimes de participação em organização criminosa, associação ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, cujas penas podem chegar a 28 anos de prisão.