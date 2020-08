Fuvest 2021 abre inscrições nesta segunda; veja detalhes do vestibular

O vestibular Fuvest 2021 inicia as inscrições a partir das 12h desta segunda-feira (31) em seu site oficial. O processo seletivo oferta vagas para a USP (Universidade de São Paulo). O cadastro deve ser feito até o dia 23 de outubro e o estudante deve pagar a taxa de inscrição de R$ 182 para confirmar a participação – solicitações de isenção foram encerradas no dia 24 de julho.

Com a pandemia de covid-19, o calendário do vestibular precisou ser alterado. A prova da primeira fase, até então marcada para o dia 29 de novembro, foi adiada para 10 de janeiro do ano que vem.

Já as datas da segunda fase do concurso passaram de 3 e 4 de janeiro de 2021 para 21 e 22 de fevereiro. Se a divulgação da primeira chamada seria no dia 22 de janeiro, agora será apenas no dia 15 de março. Neste ano, a Fuvest 2021 oferece 8.242 das 11.147 vagas para ingressão na USP (Universidade de São Paulo). As demais 2.905 vagas são distribuídas pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

Novo calendário da Fuvest 2021

• Período de inscrição – 31 de agosto a 23 de outubro de 2020

• Prova da primeira fase – 10 de janeiro de 2021

• Provas da segunda fase – 21 e 22 de fevereiro de 2021

• Divulgação da primeira lista de aprovados – 15 de março de 2021

Sobre a prova da Fuvest 2021

Na primeira prova do vestibular Fuvest 2021, são 90 questões de múltipla escolha com conteúdos de biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química. Há ainda nove livros de leitura obrigatória:

• Poemas Escolhidos – Gregório de Matos

• Quincas Borba – Machado de Assis

• Claro Enigma – Carlos Drummond de Andrade

• Angústia – Graciliano Ramos

• A Relíquia – Eça de Queirós

• Mayombe – Pepetela

• Campo Geral – Guimarães Rosa

• Romanceiro da Inconfidência – Cecília Meireles

• Nove Noites – Bernardo Carvalho

Já na segunda fase, são 10 questões dissertativas de português e uma redação na primeira prova, e 12 questões dissertativas sobre duas a quatro disciplinas, dependendo da carreira escolhida. Mais informações estão disponíveis no site da fundação.