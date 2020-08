Escolas municipais: prazo para pedir cartão alimentação termina em dez dias

O prazo para famílias solicitarem o cartão alimentação fornecido pela Prefeitura de São Paulo termina nos próximos dez dias.

As inscrições foram estendidas pela Secretaria de Educação nesta segunda-feira (31) após 30% dos alunos da rede municipal, contemplados pelo benefício, ficarem de fora do programa.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

LEIA MAIS:

Dólar sobe e chega a R$ 5,48 em segunda-feira que responde situação fiscal

SP oferta 20 mil vagas de cursos gratuitos de TI para mulheres

O Merenda em Casa fornece crédito em um cartão da Elo para garantir a alimentação dos estudantes enquanto as escolas públicas estiverem fechadas por conta da pandemia. O benefício pode ser obtido por todos os estudantes, com valores que dependem do período escolar, e vão de R$ 55 a R$ 101.

Para se inscrever, é necessário fazer o cadastro pelo site da Secretaria Municipal da Educação. A Prefeitura começou a entregar novos cartões na semana passada e pelo menos 600 mil famílias já receberam.