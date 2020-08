Covid-19 chega a todos os 645 municípios de São Paulo

Todos os 645 municípios do estado de São Paulo registaram pelo menos uma pessoa infectada pelo coronavírus Sars-CoV-2 – responsável pela covid-19. Neste domingo (30), a cidade de Santa Mercedes, no Oeste Paulista, confirmou o primeiro caso da doença. O município, com cerca de três mil habitantes, era o único não atingido pela pandemia.

Na sexta-feira (28), o governo anunciou que o pior momento da pandemia já passou em São Paulo. A secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, destaca que os dados das últimas semanas representam uma estabilidade na redução da curva epidemiológica.

À Rádio Bandeirantes, a titular da pasta reforçou que a população precisa continuar seguindo as medidas sanitárias para que não haja um retrocesso. O Estado de São Paulo tem 803.404 casos confirmados de covid-19, com 29.978 óbitos. Até o momento, 625.203 pessoas se recuperaram.

