Brasil chega a 3,9 milhões de casos de covid-19; veja balanço desta segunda-feira

O país registrou um grande aumento no número de casos da covid-19 nas últimas 24 horas, com número elevado em relação às últimas segundas-feiras. No último dia de agosto (31), foram mais 45.961 infecções pelo vírus.

Com estas, o país superou a marca dos 3,9 milhões de infectados; nesta segunda, o país está a menos de 92 mil contaminações de atingir o quarto milhão.

Além das novas infecções, outras 553 mortes de pacientes da covid-19 somaram-se ao acumulado deste ano, que já totaliza 121.381 óbitos. A taxa de letalidade, que representa o número de pacientes que vão a óbito após contrair a doença, segue em baixa, hoje com 3,1%.

Os registros foram computados no Painel Covid-19 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), atualizado diariamente às 18h a partir dos registros de cada secretaria estadual.

O estado de São Paulo é responsável por mais de 800 mil dos 3,9 milhões de infecções pela covid-19 no país. A unidade federativa ainda totaliza acima de 30 mil mortos, com taxa de letalidade em 3,7%.

A maior taxa, no entanto, continua no Rio de Janeiro, que tem mais da metade dos óbitos paulistas, mesmo tendo número de casos quatro vezes menor. Vale o destaque, ainda, para o estado do Pará, que está prestes a se tornar a sexta unidade federativa brasileira a superar 200 mil casos do novo coronavírus, hoje com 199.556.