Bahia registra novos tremores de terra na madrugada desta segunda

A Bahia registrou novos tremores de terra na madrugada desta segunda-feira (31). Os abalos de magnitude até 3.3 foram sentidos em Mutuípe, no sudoeste baiano.

A mesma região teve, na manhã de domingo (30), terremotos que chegaram a magnitude de 4.6. Mais de quarenta cidades da Bahia avaliam os estragos e prejuízos causados pelos tremores, que atingiram quatro regiões do estado, incluindo a capital Salvador.

Veja também:

Polícia Federal cumpre mais de 600 mandados judiciais contra o PCC

Covid-19 chega a todos os 645 municípios de São Paulo

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

As informações são do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que detectou uma movimentação na placa geológica.

Segundo a Defesa Civil da Bahia, esse foi o maior abalo sísmico já registrado no estado, em magnitude e extensão, com um raio de mais de 400km. Ninguém ficou ferido.