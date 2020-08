Sesc SP retoma atendimento odontológico e atividades físicas individuais na segunda

O Sesc São Paulo começa a retomar atividades presenciais nesta segunda-feira (31), após cinco meses fechado na quarentena. Cadastrados na entidade poderão marcar horário para atendimento odontológico ou atividades físicas individuais.

A programação cultural do Sesc, como shows, oficinas e espetáculos, segue suspensa. Parte do conteúdo foi adaptado para exibição digital.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Prefeitura de Santos autoriza retomada de eventos sociais na cidade

Incêndio destrói casas em comunidade no Jabaquara; não há feridos

Nas 40 unidades do Sesc no estado de São Paulo, espaços como restaurantes, vestiários, quadras e piscinas também seguirão fechados – de acordo com a organização, os espaços estão se adaptando aos protocolos sanitários.

Desde 10 de agosto, funcionários retomaram o trabalho presencial e passam por treinamentos para a reabertura. Além do agendamento obrigatório, as atividades serão realizadas com horário reduzido, capacidade limitada, distanciamento social e uso obrigatório de máscara.