Previsão do tempo: fim de semana será quente e ensolarado em São Paulo

Os últimos dias de agosto virão com tempo estável, ar seco, calor e muito sol na cidade de São Paulo. Uma massa de ar seco predomina sobre o o Centro-Oeste e parte do Sudeste do Brasil, inibindo formação de nuvens de chuva e novas frentes frias na região.

O resultado, são dias ensolarados com temperaturas elevadas para a época do ano e baixos percentuais de umidade do ar que impactam diretamente nas condições ambientais, bem como na saúde das pessoas.

Confira a previsão do tempo do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura paulistana para este fim de semana:

Sábado (29)

O fim de semana começa com estabilidade atmosférica, incluindo uma madrugada com céu claro e formação de névoa e nevoeiro no início da manhã.

A temperatura mínima prevista é de 15°C com máxima de 29°C nas horas de maior aquecimento. A umidade do ar estará em declínio com valores mínimos em torno dos 27%.

Mais uma vez o dia termina sem previsão de chuva e céu claro.

Domingo (30)

No penúltimo dia de agosto, as condições atmosféricas estão mantidas. Madrugada com céu claro, temperatura média de 16°C e máxima durante a tarde na casa dos 30°C.

As menores taxas de umidade do ar se mantêm abaixo dos 30% e o dia será marcado por predomínio de sol e sensação de calor fora de época.