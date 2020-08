Prefeitura de Santos autoriza retomada de eventos sociais na cidade

A Prefeitura de Santos autorizou a retomada dos eventos sociais na cidade. O decreto, publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (28), permite cerimônias controladas em locais privados, como aniversários, casamentos, formaturas e confraternizações.

Para isso, serão obrigatórios uso de máscara, disponibilização de álcool em gel e verificação da temperatura corporal de todos os participantes. Os estabelecimentos também terão que operar com até 40% da capacidade total, garantindo distanciamento mínimo de um metro e meio.

O governo de São Paulo disse, em nota, que a flexibilização se enquadra no Plano São Paulo, já que Santos está há mais de 28 dias na fase 3 – amarela.

A administração municipal alega que o decreto assinado pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa reúne normas mais rigorosas do que as exigidas pelo Estado e acrescenta que as atividades sociais controladas só poderão ser realizadas em locais com alvará específico emitido e fiscalizado pela gestão.

Nesta quinta (27), o Executivo municipal já tinha autorizado a volta do funcionamento parcial do comércio ambulante na faixa de areia e liberado música ao vivo em bares e restaurantes da cidade.