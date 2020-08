Poupatempo anuncia 3º mutirão do RG em unidades da Grande SP e interior

O Poupatempo anunciou, para a próxima semana, um terceiro mutirão para atender solicitações do RG, a carteira de identidade. A expectativa do órgão é atender a 2,8 mil pessoas em quinze postos entre segunda (31) e terça-feira (1º).

O agendamento do serviço estará disponível no sábado (29), no portal do programa. Farão parte da ação unidades distribuídas na região metropolitana de São Paulo e no interior paulista – confira lista ao fim da reportagem.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Uber Promo: nova categoria oferece viagens com desconto em horários alternativos

Volta às aulas: até 46% dos alunos podem se infectar pelo coronavírus após 2 meses

Nas duas primeiras ações do Poupatempo, 7,4 mil pessoas foram atendidas. O serviço busca resolver solicitações de cidadãos que precisam de uma nova via do documento com urgência.

Após o mutirão, novos agendamentos poderão ser feitos dentro da programação normal dos postos, que reabrem na quarta-feira (25). A retomada gradual das unidades teve início no dia 19 de agosto, seguindo diretrizes de distanciamento, uso obrigatório de máscara e álcool gel.

3º Mutirão para emissão de RG

Agendamentos: a partir deste sábado (29), no site do Poupatempo.

Datas: 31 de agosto e 1º de setembro (segunda e terça-feira).

Unidades participantes:

• Barretos: Via Conselheiro Antonio Prado, 1400 – Pedro Cavalini – Barretos -SP (do lado do North Shopping Barretos paralela à Avenida Professor Roberto Frade Monte).

• Caieiras: Rua Ambrosina do Carmo Buonaguide, 394 – Centro – Caieiras -SP (De frente ao Pronto Socorro CSA esquina com a Rua Aziz Fackri).

• Carapicuíba: Avenida Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu, 495 -Parque Ecológico -Carapicuíba -SP (ao lado do Tenda Atacadista próximo da Avenida Brasil).

• Catanduva: Avenida Comendador Antonio Stocco, 537 -Parque Joaquim Lopes -Catanduva -SP (em frente ao supermercado Wallmart e ao Hospital São Domingos Saúde).

• Cotia: Avenida Nossa Senhora de Fátima, 833 -Vila Monte Serrat -Cotia -SP (ao lado do Supermercado Pedroso esquina com a Avenida Brasil).

• Diadema: Rua Amélia Eugênia, 397 -Centro -Diadema -SP (ao lado da Subprefeitura de Diadema, próximo à Rua Mal. Floriano).

• Fernandópolis: Avenida Líbero de Almeida Silvares, 2705 -Coester -Fernandópolis -SP (em frente à Autoescola Brasília, próximo à Rua Presidente Castelo Branco).

• Indaiatuba: Rua das Primaveras, 1050 -Jardim Pompeia -Indaiatuba -SP (esquina com Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé).

• Marília: Avenida das Indústrias, 430 -Palmital -Marília -SP (junto ao Corpo de Bombeiros).

• Osasco: Avenida Hilário Pereira de Souza, 664 -Centro -Osasco -SP (próximo à Avenida dos Autonomistas e à Estação Presidente Altino da CPTM).

• Presidente Prudente: Avenida Brasil, 1383 -Vila São Jorge -Presidente Prudente -SP (em frente à Rodoviária).

• Rio Claro: Av. Conde Francisco Matarazzo Júnior, 205 -Vila Paulista -Rio Claro -SP (Dentro do Shopping Center Rio Claro).

• Santo André: Rua Amador Bueno, 229, 2º andar, G – Mais Shopping -Santo Amaro -São Paulo -SP (próximo ao Largo 13 de Maio e ao Terminal Metropolitano de Santo Amaro).

• São José do Rio Preto: Rua Antônio de Godoy, 3033 -Centro -São José do Rio Preto -SP (em frente ao Mercado Municipal).

• Taboão da Serra: Estrada Kizaemon Takeuti, 2425 -Parque São Joaquim -Taboão da Serra -SP (junto à Avenida Kizaemon Takeuti e às ruas Firmino Vieira e Carlos Fernandes).