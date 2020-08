Ministério do Meio Ambiente volta atrás e anuncia R$ 60 milhões contra desmatamento

O Ministério do Meio Ambiente recua e anuncia o "desbloqueio" dos R$ 60 milhões destinados para o combate ao desmatamento no Brasil.

No fim da tarde dessa sexta-feira (28), a pasta havia informado a suspensão pelo Ministério da Economia da verba do IBAMA e do ICMbio.

Sem o dinheiro, todas as operações contra o desmatamento ilegal na Amazônia Legal, bem como todas as operações de combate às queimadas no Pantanal e demais regiões do Brasil seriam interrompidas.

Após uma enxurrada de críticas, em nota, o ministério anunciou o recuo.