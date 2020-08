Katy Perry lança seu sexto álbum, 'Smile'

Dois dias após dar à luz, a cantora Katy Perry lançou nesta sexta-feira (28) seu sexto álbum, intitulado "Smile".

O disco tem 12 faixas. Algumas delas, como "Never Really Over", "Harleys In Hawaii", "Daisies" e "Smile" já tinham sido divulgadas antes pela cantora. O trabalho marca um período difícil em que a artista sofreu com a depressão, com músicas que falam sobre superação.

“Eu descreveria meu novo álbum como esperançoso, resiliente, alegre e minha própria jornada de atravessar o inferno”, disse Katy em entrevista ao The Sunday Times.