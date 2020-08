Coronavírus infectou mais 51 mil brasileiros nas últimas 24 horas; veja balanço de sexta

O número de infecções em 24 horas voltou a subir entre quinta e sexta-feira (28), superando 50 mil na atualização de hoje. Enquanto isso, os registros de óbitos pela doença continuam abaixo de mil.

Os dados desta sexta mostram 51.214 novas infecções e 922 novas mortes, além de uma redução na taxa de letalidade, que caiu para 3,1% após dias estagnada em 3,2%.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

LEIA MAIS:

RJ teve cinco governadores afastados em quatro anos

Previsão do tempo: fim de semana será quente e ensolarado em São Paulo

Os registros foram computados no Painel Covid-19 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), atualizado diariamente às 18h a partir dos registros de cada secretaria estadual.

Ainda, a taxa de mortalidade da covid-19 ficou em 56,9 óbitos a cada 100 mil habitantes; a taxa de incidência da doença subiu para 1.814,3 infectados a cada 100 mil habitantes.

O Estado de São Paulo, mais afetado no país pela crise sanitária, totaliza 796.209 casos e 29.694 mortes. A Bahia, segunda unidade federativa em número de infecções, tem 250.977, além de 5.243 mortes. O Rio de Janeiro, Estado com a maior taxa de letalidade (em 7%), em 227 mil casos e 15.926 óbitos.

Confira todos os dados epidemiológicos do Conass sobre a covid-19 no Brasil clicando no link.