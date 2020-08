São Paulo quer conceder terraço do Edifício Martinelli, no centro histórico

A Prefeitura de São Paulo quer conceder o terraço do Edifício Martinelli, na região do centro histórico, para atividades de lazer, entretenimento, cultura e gastronomia. O edital de concessão foi publicado nesta quinta-feira (27) no Diário Oficial da cidade.

Segundo a SMDU (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano), o vencedor do processo irá implantar o Observatório Martineli, com expectativa de receber 160 mil visitantes anualmente. O objetivo do projeto é contribuir para o desenvolvimento turístico da capital paulista, além de requalificar a região central.

Farão parte do observatório os andares 25, 26 e 27 do edifício – localizado na avenida São João, 11 –, além de espaços comerciais no térreo. O vencedor do edital será responsável pelo mirante e palacete do Comendador Martinelli, além de adaptar espaços para exposições culturais, loja, restaurante e café.

A concessão será de 15 anos, com valor de contrato de R$ 46 milhões, incluindo gastos de infraestrutura e pagamentos mensais fixos. A empresa também deverá destinar 4% do faturamento ao cofre municipal. As propostas podem ser enviadas até o dia 27 de outubro, quando será feita a abertura dos envelopes.