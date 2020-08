Cidade de São Paulo tem 12,3 milhões de habitantes, diz IBGE

A cidade de São Paulo chegou a 12.325.232 habitantes, segundo estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicado nesta quinta-feira (27) no DOU (Diário Oficial da União). A capital paulista é a mais populosa do Brasil e um dos apenas 17 municípios com mais de 1 milhão de moradores.

Essas cidades (confira lista completa ao fim da reportagem) concentram 21,9% de toda a população brasileira – cerca de 211,8 milhões de pessoas. Entre elas, 14 são capitais de unidades federativas. Outros dois municípios paulistas aparecem na lista – Guarulhos, com 1,4 milhão, e Campinas, com 1,2 milhão.

Na outra ponta, Serra da Saudade (MG) é o município com menor população, 776 habitantes, seguido por Borá (SP), 838 habitantes, Araguainha (MT), 946 habitantes, e Engenho Velho (RS), 982 habitantes.

Em 1.565 cidades brasileiras, equivalente a 28,1% do total de 5.570 municípios, houve redução populacional. O caso foi mais frequente em cidades com até 20 mil habitantes. A tabela com a população de cada município brasileiro pode ser acessada no site do IBGE.

As 17 cidades com mais de um milhão de habitantes

1º – São Paulo (SP) – 12.325.232

2º – Rio de Janeiro (RJ) – 6.747.815

3º – Brasília (DF) – 3.055.149

4º – Salvador (BA) – 2.886.698

5º – Fortaleza (CE) – 2.686.612

6º – Belo Horizonte (MG) – 2.521.564

7º – Manaus (AM) – 2.219.580

8º – Curitiba (PR) – 1.948.626

9º – Recife (PE) – 1.653.461

10º – Goiânia (GO) – 1.536.097

11º – Belém (PA) – 1.499.641

12º – Porto Alegre (RS) – 1.488.252

13º – Guarulhos (SP) – 1.392.121

14º – Campinas (SP) – 1.213.792

15º – São Luís (MA) – 1.108.975

16º – São Gonçalo (RJ) – 1.091.737

17º – Maceió (AL) – 1.025.360