Rio vive cenário de guerra com tiroteios, invasões, vítimas reféns em disputa do tráfico de drogas

A Policia Militar confirma pelo menos uma mulher é mantida refém por cerca de quatro bandidos em uma casa no Rio Comprido, na Região Central da capital. Os criminosos negociam com os agentes do Comando de Operações Especiais e pedem a chegada de familiares para que se entreguem.

Nessa nova ocorrência, a PM prendeu 5 pessoas e apreendeu 5 pistolas. Nesse momento, o Batalhão de Operações Especiais, o BOPE e o Batalhão de Choque reforçam o policiamento no local. Moradores voltam a relatar confrontos de forma intermitente.

Desde quarta-feira (26), um confronto entre facções rivais leva pânico à região. Uma mulher morreu vítima de bala perdida. Ana Cristina da Silva, de 25 anos, estava indo trabalhar no bar da família e tentou proteger o filho de 3 anos.

Durante fuga dos criminosos, um homem invadiu um prédio, atirou contra o porteiro e entrou em um apartamento onde fez uma família refém: duas mulheres e uma criança de 5 anos.

O bandido, identificado como Renan Fortunato Couto, entrou em um prédio residencial no Rio Comprido, Zona Norte do Rio, fugindo da polícia após intensa troca de tiros entre criminosos de facções rivais no morro do São Carlos, que fica no Estácio, bairro vizinho. Renan baleou o porteiro, identificado como Sebastião Braga, e subiu para a cobertura onde fez as vítimas reféns.

FAMÍLIA MANTIDA REFÉM E PORTEIRO BALEADO

O porteiro baleado durante uma ação criminosa, onde duas mulheres e uma criança foram feitas reféns, passa por exames no hospital.

A Polícia Militar iniciou a negociação por volta das quatro horas da madrugada desta quinta-feira. O criminoso exigiu a presença do pai, que é pastor, para conversar com a polícia.

Depois de cinco horas de negociação, o criminoso se entregou e as vítimas foram liberadas sem ferimentos. O criminoso foi preso e encaminhado para a delegacia da região. Um fuzil foi apreendido na ação. Segundo a corporação, o homem tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e associação criminosa.

DISPUTA ENTRE TRAFICANTES E MULHER BALEADA

O tiroteio que levou pânico a moradores e motoristas que passavam pela região do Catumbi, no Centro do Rio, impediu que uma mulher vítima de bala perdida fosse socorrida por bombeiros.

Ana Cristina da Silva, de 25 anos, estava indo trabalhar no bar da família e tentou proteger o filho de 3 anos. E não resistiu.

Na noite desta quarta-feira (26), foram registradas rajadas e explosões nos morros da Mineira; São Carlos; Coroa; Querosene; Zinco; Fallet e Fogueteiro.

Um policial militar também ficou ferido. Os tiros que atingiram transformadores deixaram às escuras vários pontos da região. As casas de grande parte das comunidades ficaram sem energia elétrica durante à noite.

CONFRONTO NA REGIÃO DA LAGOA

Uma perseguição seguida de tiroteio assustou motoristas que passavam pela região da Lagoa Rodrigo de Freitas. Segundo a Polícia Militar, o caso teve início na Avenida Borges de Medeiros, após criminosos reagirem a uma abordagem. Um agente do Segurança Presente ficou levemente ferido.

Segundo o porta-voz da PM, o coronel Mauro Fliess, os criminosos teriam um roubado um carro, desrespeitaram a uma ordem de parada e reagiram a tiros. Os cinco homens que estavam no veículo conseguiram fugir.

Os criminosos roubaram outro veículo no sentido Rio Comprido do Túnel Rebouças, mas acabaram sendo interceptados por uma viatura da PM, que fica em um dos acessos à via.

O confronto causou correria entre motoristas que passavam pelo local e comerciantes da região.