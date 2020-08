Previsão do tempo: sol e temperaturas em alta nesta sexta em São Paulo

Com a massa de ar polar cada vez mais fraca, as temperaturas sobem gradativamente na cidade de São Paulo e região. Confira a previsão do tempo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura da capital, para esta sexta-feira (28).

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.



LEIA MAIS:

Auxílio emergencial é única fonte de renda em 4,4 milhões de lares brasileiros

São Paulo aponta que um a cada cinco alunos da rede municipal já tiveram covid-19

Na sexta-feira (28) o tempo segue seco e ensolarado com temperaturas ainda baixas durante a madrugada e em elevação no decorrer do dia, o que deve causar grande amplitude térmica na Grande São Paulo.

Os termômetros devem variar entre mínimas de 12ºC e máximas que podem superar os 27ºC. Os índices de umidade podem atingir valores abaixo dos 30% e não há condição para chuva.

O tempo seco e estável dificulta a dispersão de poluentes, além de favorecer a formação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar. Os índices de umidade devem atingir valores críticos, abaixo aos 30%, no final da semana.