Mutirão nesta sexta faz kits de produtos de limpeza para famílias vulneráveis

A Legião da Boa Vontade, entidade de assistência social, realizará nesta sexta-feira, 28, um mutirão para montar kits com produtos de limpeza que serão entregues para famílias vulneráveis. A iniciativa ocorre na mesma data do Dia Nacional do Voluntariado para celebrá-lo.

Os interessados em ajudar podem se candidatar para atuar como voluntários na montagem. Segundo a instituição, serão seguidas todas as recomendações de órgãos da área de saúde em relação à pandemia do novo coronavírus: haverá uso de máscara, luvas, avental, álcool em gel, revezamento, distância entre os voluntários e horários flexíveis.

Todos os kits serão distribuídos em setembro para famílias que são amparadas pela Legião e outros parceiros, além dos integrantes dos projetos socioeducacionais do grupo. Cada kit terá sabão em barra, água sanitária, desinfetante e detergente.

A ação vai ocorrer em dois horários: das 9h às 11h e das 13h às 19h no Pátio do Instituto de Educação José de Paiva Netto, localizado na Avenida Rudge, 700, no Bom Retiro, São Paulo. Os interessados em participar devem entrar em contato pelo telefone (11) 3225-4530 e é possível também fazer doações pelo site da Legião da Boa Vontade.