Morador de rua tem corpo incendiado após discussão na Penha

Um morador de rua foi internado com queimaduras de segundo grau após uma briga no início da madrugada desta quinta-feira (27) na Penha, zona leste de São Paulo. O caso ocorreu na avenida Amador Bueno da Veiga, altura do número 1930, por volta das 1h20.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Guarulhos vai fechar hospital de campanha no dia 4 de setembro

Criminosos fazem família refém em prédio no Rio de Janeiro

De acordo com a Polícia Militar, os dois homens tiveram uma discussão e um deles ateou fogo no colchão da vítima, cujas roupas também entraram em chamas. Os PMs foram comunicados do caso porque o alarme de fumaça de uma agência bancária foi acionado.

Ao chegarem no local, o homem ainda estava em chamas. Ele foi socorrido e encaminhado ao PS (Pronto Socorro) do Hospital do Tatuapé, também na zona leste. A vítima está estável, com 20% do corpo queimado, nas regiões do rosto, dos braços e do tórax. O caso será registrado no 10º DP (Penha).