Brasil registrou menos de mil mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas; veja balanço

O país teve pouco menos de mil mortes entre quarta (26) e quinta-feira (27), caso raro nas últimas semanas. Na atualização de hoje do Painel Covid-19 do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), divulgado diariamente às 18h a partir dos registros de cada secretaria estadual, foram 984 óbitos de pacientes da doença.

Ainda, o painel mostra um aumento de 44.235 casos de infecção pelo novo coronavírus – em comparação, na atualização de quarta-feira, haviam sido mais de 47 mil novos contágios e acima de mil óbitos.

A taxa de letalidade da doença, que representa a fração de pacientes da covid-19 que vão a óbito, segue estável, em 3,2%. As taxas de mortalidade e incidência continuam em alta ao passo que milhares de novos casos e mortes são registrados semanalmente.

O Estado mais afetado pela doença, em número absoluto de mortes e casos, continua sendo São Paulo. Entretanto, o Rio de Janeiro tem a maior taxa de letalidade de todo o país, 5% acima da média nacional (com 7,2%).

Confira todos os dados epidemiológicos do Conass sobre a covid-19 no Brasil clicando no link.