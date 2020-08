Brasil chega a 211,7 milhões de habitantes, diz IBGE; veja população por estado

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) publicou no DOU (Diário Oficial da União) nesta quinta-feira (27) uma atualização da população estimada do Brasil. Segundo o instituto, o país tem 211.755.692 habitantes – projeção contempla dados até 1º de julho.

Há um ano, o Brasil tinha população estimada de 210.147.125 pessoas. Com isso, o ganho foi de pouco mais de 1,6 milhão de habitantes de 2019 para 2020.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Veja também:

Renda Brasil: Augusto Heleno nega mal-estar entre Bolsonaro e Guedes

Morador de rua tem corpo incendiado após discussão na Penha

A unidade federativa com maior população é o estado de São Paulo, com quase 46,3 milhões de pessoas. Em seguida aparece Minas Gerais, com 21,3 milhões, Rio de Janeiro, com 17,4 milhões, e Bahia, com 14,9 milhões.

Já os estados com menos habitantes são Roraima, com 631,2 mil, Amapá, com 861,8 mil e Acre, com 894,5 mil. O Distrito Federal, capital do Brasil, tem população estimada em cerca de 3 milhões de pessoas. Clique aqui para ter acesso aos dados por município – apenas 17 tem mais de 1 milhão de habitantes.

Confira a tabela completa (em ordem alfabética):

Brasil – 211.755.692