Rio de Janeiro tem primeiro caso suspeito de reinfecção por covid-19

O Rio de Janeiro registra o primeiro caso suspeito de reinfecção por coronavírus, segundo nota da Secretaria de Estado de Saúde divulgada nesta quarta-feira (26). A paciente é uma mulher de 39 anos, moradora de Volta Redonda, no Sul Fluminense, e trabalha na capital e em Angra dos Reis, na Costa Verde.

A mulher, que não teve a identidade divulgada, se infectou em maio e agosto. O caso é investigado por uma força tarefa, com representantes dos municípios, da secretaria estadual e do Ministério da Saúde. Segundo a pasta federal, o estado do Rio registra 214.003 casos de covid-19, com 15.560 mortes.

No Brasil, a discussão sobre a possibilidade de reinfecção pelo coronavírus Sars-CoV-2 começou no início do mês em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Na ocasião, uma paciente voltou a testar positivo para a doença 50 dias após primeiro diagnóstico.

Já o Hospital das Clínicas na capital paulista afirma investigar sete casos suspeitos de reinfecção. Os pacientes estão em um ambulatório isolado no complexo, que fica na zona oeste da cidade.

No início da semana, Hong Kong confirmou um caso de reinfecção pelo coronavírus, seguido por Bélgica e Holanda. Em coletiva, a porta voz da OMS (Organização Mundial da Saúde), Margaret Harris, afirmou que o novo diagnóstico é possível, mas “parece não ser evento regular”.