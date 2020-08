Previsão do tempo: São Paulo espanta o frio e terá máxima de até 25ºC nesta quinta

A massa de ar polar que derrubou as temperaturas nos últimos dias perde força, permitindo que o calor comece a retornar à capital paulista. Na quinta-feira (27), apesar da madrugada fria, as temperaturas devem subir até 25ºC, com céu ensolarado.

Confira a previsão do tempo do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Nesta quinta, a madrugada começa com nebulosidade e termômetros atingindo valores abaixo dos 10ºC. O sol passa a predominar logo ao amanhecer, espantando a sensação de frio e permitindo a chegada de máximas de até 25ºC durante a tarde.

Não há previsão de chuva, e os índices de umidade devem atingir valores próximos aos 30% nas horas mais quentes do dia. O tempo seco e estável dificulta a dispersão de poluentes, além de favorecer a formação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar.