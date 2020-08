Prefeitura de São Paulo suspende concessão do Vale do Anhangabaú

A Prefeitura de São Paulo suspende a concessão do Vale do Anhangabaú à iniciativa privada. A abertura dos envelopes com as propostas estava prevista para esta quarta-feira (26).

O processo foi interrompido após o Tribunal de Contas pedir mais informações sobre o procedimento. A prefeitura respondeu, por meio de nota, que “tendo em vista a ciência na tarde de ontem (25/08) quanto ao relatório de acompanhamento do Tribunal de Contas, a Secretaria de Governo Municipal suspendeu o certame para a concessão do Vale do Anhangabaú, para análise do documento e realização de possíveis aperfeiçoamentos ao edital.”

O edital da prefeitura prevê que a empresa vencedora possa explorar comercialmente o espaço, com a abertura de espaços para alimentação, por exemplo. Em contrapartida, deverá cuidar da manutenção do Vale do Anhangabaú.

A reforma, que começou em julho do ano passado, continua. A obra já custou R$ 14 milhões a mais do que os R$ 80 milhões previstos inicialmente. A entrega, inicialmente prevista para o meio desse ano, agora deve acontecer no mês que vem.