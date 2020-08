Prefeitura de Osasco decide retomar aulas presenciais em 2021

A Prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo, decidiu retomar as aulas presenciais somente no ano que vem. A medida vale apenas para as escolas da rede municipal de ensino, que vão seguir com conteúdo online até dezembro.

"Hoje temos mais de 1.500 professores e profissionais da Educação que se enquadram nos grupos de risco. As atividades de educação on-line e os cadernos de atividades escolares serão mantidos durante o período de suspensão", afirmou o prefeito de Osasco, Rogério Lins.

De acordo com ele, os alunos terão aprovação automática em 2020 e participarão de atividades de reforço escolar em 2021 para recuperar possíveis prejuízos pedagógicos. O Cartão Merenda em Casa também será mantido enquanto durar o período de pandemia e o ano letivo.

Os colégios particulares deverão seguir as regras estabelecidas pelo governo estadual. O Palácio dos Bandeirantes já autorizou a retomada das atividades de reforço em 7 de setembro nas cidades que estiverem na fase amarela há 28 dias.