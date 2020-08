Motorista choca ônibus contra poste e deixa passageiro ferido na Penha

Na madrugada desta quarta-feira (26), um motorista de ônibus se envolveu em um acidente na Penha, zona leste de São Paulo. De acordo com a polícia, o homem estava embriagado, e chocou o veículo contra um poste.

No momento do acidente, estavam no ônibus o motorista, o cobrador e um passageiro, que teve ferimentos leves.

O condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro após solicitação de policiais, que teriam percebido sinais de embriaguez. O homem em seguida foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde fez o exame, o qual comprovou o estado alcoolizado.

O motorista foi preso e deve responder por lesão corporal culposa, mas, segundo apuração da reportagem, familiares se encaminharam para a delegacia para pagar a fiança. A concessionária não deu prazo para restabelecer a energia na região em que aconteceu o acidente.

