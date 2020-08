Fórum Econômico de Davos de 2021 é adiado

A próxima edição do Fórum Econômico Mundial de Davos (WEF), na Suíça, foi adiada de janeiro para o "início do próximo verão" no Hemisfério Norte.

Segundo Adrian Monck, diretor-gerente do fórum, especialistas aconselharam que o evento não poderia ocorrer em segurança em janeiro.

"A decisão não foi tomada facilmente, uma vez que é urgente a necessidade de os líderes globais se unirem para projetar um caminho comum de recuperação e moldar a 'Grande Restauração' da era pós-Covid-19", diz Monck em um comunicado oficial.

Durante a semana de 25 de janeiro, o fórum vai realizar "diálogos online de alto nível", com "líderes globais compartilhando suas visões sobre o estado do mundo em 2021".

"Detalhes a respeito das datas e localização do encontro anual de 2021 serão compartilhados assim que o fórum assegurar o cumprimento das condições para garantir a saúde e segurança de nossos participantes e da comunidade hospedeira", acrescenta Monck. O verão no Hemisfério Norte começa no fim de junho e vai até setembro.

O Fórum Econômico Mundial acontece tradicionalmente no mês de janeiro, na cidade suíça de Davos, e reúne governantes, empresários e os principais pensadores da economia liberal.