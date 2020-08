Engenheiro Marsilac, na zona sul de SP, registra 1ºC na madrugada desta quarta

Engenheiro Marsilac, bairro na zona sul de São Paulo, registrou 1ºC na madrugada desta quarta-feira (26), de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas).

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A temperatura foi registrada em uma estação automática da prefeitura da capital paulista. Antes, a menor temperatura registrada neste ano tinha sido de 8,2ºC, no último fim de semana.

O dia amanheceu frio na cidade, mas o predomínio do sol eleva as temperaturas no decorrer do dia, chegando a máxima de 21ºC. Nesta quinta-feira (27), o clima frio continua, com termômetros marcando mínima de 11ºC. A máxima é de 24ºC.