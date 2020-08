Creme caseiro à base de açúcar mascavo para esfoliar a pele

O cuidado com a pele é importante, e há inúmeros produtos no mercado com o objetivo de mantê-la limpa. No entanto, o portal Nueva Mujer tem uma solução muito mais barata e eficaz.

A primeira coisa que você precisa saber é que todos os cremes esfoliantes são ricos em sal, casca de nozes ou açúcar. É por isso que incluímos açúcar mascavo e mel como ingredientes-chave. É extremamente simples de fazer. Você pode fazê-lo a partir do conforto de sua casa nestes tempos de confinamento.

Creme esfoliante com açúcar mascavo

Ingredientes

mel

óleo essencial

½ xícara de damasco

4 xícaras de açúcar mascavo

1 xícara de abacate ou óleo de jojoba

Modo de preparo e uso

Misture todos os ingredientes — exceto o óleo essencial — em uma tigela até que estejam integrados e se tornem uma substância mais viscosa. Em seguida, adicione o óleo essencial, pois ele tem como objetivo dar um aroma rico ao seu creme.

Aplique o creme em todo o seu corpo fazendo massagens circulares suaves.

Este creme de esfoliação de pele caseiro é altamente eficaz. Isso porque o açúcar mascavo é um hidratante natural. Ele retém a umidade na pele e remove células mortas, assim como limpa os poros.

Combinado com o resto dos ingredientes, ele será uma arma eficaz contra o ressecamento e pode até ajudar a prevenir rugas prematuras. Você pode aplicá-lo tanto em seu rosto quanto no resto do seu corpo.