Brasil tem mais um dia acima de mil mortes por covid-19; veja balanço de quarta

O Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) divulgou, no início da noite desta quarta-feira (26), os números atualizados da pandemia de covid-19, doença causada pelo coronavírus Sars-CoV-2, no Brasil. O país ocupa o segundo lugar entre os países com mais casos e óbitos confirmados, apenas atrás dos Estados Unidos.

Nas últimas 24 horas, o país teve 47.161 casos da doença diagnosticados e 1.085 mortes por covid-19. No total, 3.717.156 estão ou já foram infectados – 2.908.848 pessoas se recuperaram. O número de óbitos pela pandemia no país chegou a 117.665. A letalidade da doença no Brasil é de 3,2%.

A taxa de incidência da doença é de 1.768,8 casos a cada 100 mil habitantes. Já a taxa de mortalidade é de 56 a cada 100 mil habitantes. O estado de São Paulo segue com o maior número de casos e óbitos por covid-19 – são 776.135 diagnosticados e 29.194 óbitos.