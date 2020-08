Protesto contra violência policial em Kenosha, nos EUA, tem dois mortos

Sobe para dois o número de mortos na cidade de Kenosha, no estado americano de Wisconsin, em protestos contra mais uma abordagem policial violenta no país. Na terça-feira (25), foi a terceira noite de manifestações.

No último domingo (27, o negro Jacob Blake, de 29 anos, foi baleado várias vezes por um policial branco.

Um vídeo mostra o rapaz sendo levado até um carro enquanto é seguido por dois agentes armados.

Após o homem abrir a porta do veículo, os policiais começam a atirar.

Jacob Blake continua internado e está com o corpo paralisado da cintura para baixo, mas ainda não se sabe se a sequela será permanente.