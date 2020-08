4 tratamentos caseiros para fazer sua pele parecer mais jovem

Linhas na testa e ao lado dos olhos e da boca são sinais comuns da idade e que fazem a pessoa parecer mais velha. De acordo com o portal Nueva Mujer, esses problemas na pele são causados pela exposição excessiva ao sol e, obviamente, pela passagem do tempo. Mas, com estes tratamentos caseiros, sua pele vai parecer mais jovem em pouco tempo.

Tratamentos caseiros para fazer sua pele parecer mais jovem

Suco de limão

Sua alta quantidade de vitamina C ajuda a manter a maciez da pele e também gradualmente desbota as linhas da testa, fazendo com que pareça mais jovem.

Tudo o que você precisa fazer é espremer um pouco de suco de limão fresco, espalhá-lo em sua testa e deixá-lo secar. Em seguida, enxágue com água morna.

Óleo de coco

Contém muitos ácidos graxos que ajudam a manter a pele hidratada, e antioxidantes que ajudam a protegê-la dos radicais livres.

Massagear o rosto com óleo de coco diminuirá o processo de envelhecimento e disfarçará as rugas da pele.

Vaselina

Este produto é conhecido por fornecer o tratamento perfeito para fazer sua pele parecer mais jovem.

Faça uma massagem com vaselina por pelo menos 10 minutos todos os dias e as linhas finas e as rugas serão consideravelmente reduzidas.

Mel

Não só deixa a pele brilhando, como também a mantém hidratada e rejuvenescida.

Massagear mel na pele todos os dias pode manter rugas à distância e até mesmo reduzir aquelas que já estão lá.