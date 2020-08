Secretário de Saúde do DF é preso em operação que apura fraudes

A Polícia Federal e o MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal) fazem, na manhã desta terça-feira (25), uma operação que investiga possíveis irregularidades na compra de testes para detecção da covid-19. Entre os presos preventivamente está o secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo.

No total, foram expedidos 44 mandados de busca e apreensão e sete de prisão, entre temporárias e preventivas. As ordem judiciais estão sendo cumpridas na capital federal e em oito Estados: Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.

Além de Araújo, foram presos na operação que investiga supostas irregularidades na compra de testes para detecção da covid-19:

• Ricardo Tavares Mendes – ex-secretário adjunto de Assistência à Saúde do DF;

• Eduardo Hage Carmo – subsecretário de Vigilância à Saúde do DF;

• Eduardo Seara Machado Pojo do Rego – secretário adjunto de Gestão em Saúde do DF;

• Jorge Antônio Chamon Júnior – diretor do Laboratório Central do DF;

• Ramon Santana Lopes Azevedo – assessor especial da Secretaria de Saúde do DF.

De acordo com o MPDFT, o objetivo da operação é desmantelar uma organização criminosa instalada dentro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para fraudar a escolha de fornecedores e superfaturar a compra dos testes. Os investigadores afirmam que o prejuízo aos cofres públicos chega a R$ 18 milhões.

A primeira fase da operação “Falso Negativo” foi deflagrada em 2 de julho. À época, foram cumpridos 74 mandados de busca e apreensão em mais de 20 cidades pelo país. A Secretaria de Saúde e o governo do Distrito Federal não se manifestaram até o momento.