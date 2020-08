Ronaldinho Gaúcho chega ao Brasil após seis meses detido no Paraguai

Os irmãos Ronaldinho Gaúcho e Roberto Assis chegaram nesta terça-feira (25) ao Rio de Janeiro, acompanhados do advogado Sérgio Queiroz. Ambos fecharam um acordo com o Ministério Público do Paraguai e foram liberados da prisão domiciliar na segunda (24).

O avião decolou de Assunção, no Paraguai, por volta das 13h40, e chegou no Rio de Janeiro pouco depois das 16h40.

Gaúcho e seu irmão-empresário tiveram de pagar multa de R$ 1,1 milhão às autoridades paraguaias. O problema com a justiça local começou no início de 2020, após policiais constatarem que ambos haviam entrado no país com documentos falsos.

Segundo o Ministério do Interior, as autoridades do país fizeram uma busca no quarto onde os irmãos estavam hospedados e encontraram documentos adulterados. No dia seguinte, a dupla foi detida pela polícia.

Na prisão, o ex-jogador foi bem recebido por policiais e diversos fãs. O brasileiro foi até disputado pelos presos que queriam o ex-atleta como reforço para o torneio de futebol interno. Alguns vídeos do ex-craque do Barcelona jogando futsal e futevôlei viralizaram nas redes sociais.